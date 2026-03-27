F1, Suzuka: Piastri volta nelle libere 2, davanti alle Mercedes

A sorpresa, c'è una McLaren in cima alla classifica della seconda sessione di prove libere, nel gran premio di Suzuka. A portarcela è Oscar Piastri, autore del miglior tempo di fronte alle due Mercedes. L'australiano ha girato di 92 millesimi più forte rispetto a Kimi Antonelli, che si è messo dietro anche questa volta George Russell. Quarto è il campione del mondo, Lando Norris, uscito dai box solo nel finale della sessione dopo esserci rimasto a lungo per risolvere un problema idraulico.

Inseguono, per ora, le Ferrari, quinta e sesta con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, a sette decimi da Piastri. Un'intesa con l'auto ancora da solidificare, per i due piloti di Maranello, che non hanno ancora a disposizione l'ala macarena, nonostante fosse stata annunciata per il Giappone e rimandata almeno al prossimo appuntamento. Per la Rossa, buono il passo gara, meno il giro singolo, su cui ci sarà da lavorare in vista delle qualifiche.







