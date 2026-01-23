F1, svelata la nuova Ferrari

E' stata svelata la nuova Ferrari: abitacolo bianco stile ‘312’ e una filosofia che appare già precisa per la nuova monoposto SF-26 di Charles Leclerc e Lewis Hamilton per il Mondiale 2026 di F1. Nella stagione della rivoluzione regolamentare, la Scuderia riparte con l'obiettivo di riscattarsi dopo stagioni molto complicate. Terminato l'unveiling, la macchina è scesa in pista a Fiorano per lo shakedown.

La vettura nasce per affrontare un regolamento che impone vetture più leggere, un’aerodinamica profondamente rivista e power unit di nuova generazione, in vista del primo GP stagionale previsto per l'8 marzo in Australia.







