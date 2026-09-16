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F1, svelato il calendario 2027: non c'è Imola, ben 10 le Sprint

di Alessandro Ciacci
16 set 2026
F1, svelato il calendario 2027: non c'è Imola, ben 10 le Sprint

Svelato il calendario 2027 della Formula1. Non ci sarà Imola – rimandato, dunque, il sogno di vedere un possibile GP di San Marino – ma non mancano le novità. Rispetto al 2026 escono l'Olanda per contratto scaduto e Barcellona, per via dell'alternanza con il Belgio. Tra i nuovi ingressi ci sono il Portogallo dal 18 al 20 giugno sul circuito di Portimao e la Turchia, nella capitale Istanbul, dall'1 al 3 ottobre.

Cambia la gara inaugurale che non sarà più in Australia ma in Bahrain dal 12 al 14 marzo. Un'altra grande novità riguarda l'aumento delle gare Sprint, presenti in ben 10 weekend: aggiunta sia nello storico circuito cittadino di Monaco che in Italia, a Monza, a inizio settembre (3-5 settembre).




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