F1: test Abu Dhabi, Sainz in pista con la Ferrari

Ultimi giri in pista prima delle vacanze per i piloti della Formula 1, almeno quelli impegnati oggi a Yas Marina per i test post stagionali in preparazione al 2022. Per la Ferrari sul circuito di Abu Dhabi gira Carlos Sainz, dopo che ieri il lavoro con le 'mule car' e i pneumatici da 18 pollici era stato portato avanti da Charles Leclerc. Per le altre scuderie girano George Russell con la Mercedes, Sergio Perez con la Red Bull, Fernando Alonso con la Renault, Lando Norris con la McLaren e il cinese Zhou con l'Alfa Romeo.

Sebastian Vettel, alla guida della Aston Martin, è rimasto bloccato sulla pista causando una mezz'ora di bandiera rossa.