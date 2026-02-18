FORMULA 1 F1, test Bahrain: Russell conduce nel primo giorno, Leclerc 3° L'inglese apre in testa la seconda sessione, ma Piastri insegue a soli 10 millesimi. Antonelli 5°, Hamilton 7°

La Mercedes guida la seconda sessione di test prestagionali in Bahrain: George Russell ha chiuso con il miglior tempo della prima giornata, in 1'33"459. Il vantaggio dell'inglese è però minimo sull'australiano Oscar Piastri, che insegue con soli 10 millesimi, su McLaren. Alle sue spalle c'è la prima delle due Ferrari, quella guidata da Charles Leclerc, a poco meno di tre decimi da Russell, mentre è ancora lontano Lewis Hamilton, in settima posizione. Quarto e quinto sono il campione del mondo Lando Norris e Kimi Antonelli, con il vicecampione, Max Verstappen, che ha rinviato al secondo giorno il proprio debutto sulla pista mediorientale, lasciando strada a Isack Hadjar, sesto.

Attorno all'olandese c'è tanta curiosità, soprattutto dopo le dure critiche riservate alle nuove vetture con cui i piloti si dovranno misurare in questa stagione, auto che ha definito delle "Formula E sotto steroidi", a cui era seguita una risposta stizzita dello stesso Norris, che si è detto molto divertito nel guidare questi rinnovati veicoli, aggiungendo che il pilota Reb Bull "può sempre smettere, se non gli piacciono".

Al di là delle chiacchiere, in Bahrain la Mercedes ha per ora confermato l'ottimo livello mostrato durante la scorsa settimana, quando Antonelli aveva chiuso in testa i primi test, mentre la McLaren si conferma solida con entrambi i piloti, ma anche la Ferrari sembra poter stare nel gruppo dei migliori. "Siamo concentrati su noi stessi, l'affidabilità è stata buona", ha detto il team principal della Rossa, Fred Vasseur. Domani e dopodomani la seconda e la terza giornata dei test, il via alla stagione l'8 marzo, in Australia.

