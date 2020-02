TEST F1 F1, test Barcellona: Ricciardo davanti a Leclerc e Hamilton

Nella terza giornata di test a Barcellona in Formula 1 c'è la Renault di Daniel Ricciardo davanti a tutti. L'australiano in 1.16:276 ha preceduto di soli 84 millesimi la Ferrari di Charles Leclerc. Terza piazza per il campione del mondo Lewis Hamilton su Mercedes mentre continua a ben figurare la Racing Point con Sergio Perez quarto.



