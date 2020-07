FORMULA 1 F1: ufficiale il GP d'Italia al Mugello

F1: ufficiale il GP d'Italia al Mugello.

Nel calendario 2020 di Formula 1 c'è anche il GP del Mugello. La gara in Toscana – debutto per la F1 in questo tracciato – si svolgerà nel weekend dall'11 al 13 settembre e sarà il secondo Gran Premio d'Italia della stagione di F1 dopo quello di Monza del 6 settembre.

Al Mugello si festeggerà anche la gara numero 1000 della storia della Ferrari, nell'autodromo di proprietà della Rossa.

I più letti della settimana: