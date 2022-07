FORMULA 1 F1, Ungheria: Russell beffa le Ferrari, prima pole in carriera

Con un grande ultimo giro George Russell beffa le due Ferrari e conquista la pole position al GP di Ungheria. Per il pilota britannico è la prima in Formula1, per la Mercedes la prima in una stagione complicata. Come detto alle spalle di Russell ci sono le Rosse di Carlos Sainz e Charles Leclerc, rispettivamente 2° e 3°. Problemi nel finale di qualifiche per l'attuale leader del Mondiale Max Verstappen costretto a partire dal 10° posto con la Red Bull.

