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F1: Verstappen in pole a Singapore davanti alle Ferrari, Antonelli 4°

Leclerc in prima fila davanti a Hamilton. Russell penalizzato, partirà dal fondo della griglia

di Gabriele Mento
10 ott 2026
Foto X @Formula1
Foto X @Formula1

Continua il grande momento di forma di Max Verstappen. Dopo le vittorie nella gara di Sepang della scorsa settimana e nella sprint di Singapore, l'olandese della Red Bull si prende anche la pole position. Bene le Ferrari, che si piazzano in 2ª e 3ª posizione, con Charles Leclerc che scatterà dalla prima fila. Dietro il monegasco partirà il compagno di scuderia Lewis Hamilton, affiancato dal leader del mondiale Andrea Kimi Antonelli, che porta la sua Mercedes al 4° posto. Il pilota bolognese domani potrà cercare di aumentare il proprio margine in classifica su George Russell, che sarà costretto a partire dal fondo della griglia per la sostituzione del motore.






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