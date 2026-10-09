FORMULA 1 F1: Verstappen in pole nella sprint di Singapore, Antonelli solo 7° L'olandese precede Russell e Leclerc, 6° Hamilton

F1: Verstappen in pole nella sprint di Singapore, Antonelli solo 7°.

Max Verstappen si prende la pole position nelle qualifiche della sprint di Singapore. L'olandese mette la sua Red Bull davanti a tutti con il tempo di 1'31"156. In prima fila di fianco a lui scatterà la Mercedes di George Russell, staccato di 0"120, mentre la Ferrari di Charles Leclerc scatterà dalla terza casella. Più indietro l'altra rossa di Lewis Hamilton, in 6ª posizione. In mezzo alle vetture di Maranello si sono piazzate le due McLaren, con Lando Norris 4° e Oscar Piastri 5°. Più in difficoltà il leader del mondiale Andrea Kimi Antonelli, che paga oltre mezzo secondo dal compagno di squadra e scatterà dalla 7ª posizione. Il pilota bolognese ha testato nuovamente la nuova configurazione Mercedes, già testata nelle libere in Malesia e che anche in quell'occasione non aveva portato i risultati sperati.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: