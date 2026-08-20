F1 F1: Verstappen-Red Bull, rinnovo a sorpresa fino al 2030 L'accordo annunciato prima del Gp d'Olanda, dopo le voci che lo volevano in McLaren: "Son stato più vicino al ritiro che al cambiare squadra"

Con una mossa che mette in stallo il possibile domino dei piloti di Formula 1 in vista del 2027, Max Verstappen e la Red Bull hanno annunciato il prolungamento del proprio accordo fino al 2030. In una stagione complicata, che più complicata non si potrebbe, con l'olandese che sin da inizio anno critica la propria vettura e, in generale, le nuove monoposto, stravolte dal cambio di regolamento, se n'erano pensate e dette di tutte. Prima, Verstappen aveva affermato di preferire il ritiro al continuare a guidare auto del genere, poi si è guardato intorno, arrivando anche a colloquio con la McLaren. Ma, alla fine, non se n'è fatto niente. Anzi, dal nulla, ecco il rinnovo, nel giovedì che precede il Gran premio d'Olanda, quello di casa, l'ultimo che si correrà a Zandvoort prima della sua uscita dal calendario del Mondiale.

"Questa è come una seconda famiglia per me - commenta il pilota -. Ovviamente ero arrivato qui sperando di poter vincere delle gare e poi insieme abbiamo vinto quattro titoli. In più, lavorare ancora insieme verso quell'obiettivo è qualcosa di veramente eccitante".



In Red Bull, il 28enne Verstappen ha passato praticamente tutta la carriera, fatta eccezione per la prima stagione, il 2015, in Toro Rosso. Nel 2016, ad annata in corso, ecco la promozione nella squadra principale, con vittoria già al primo gran premio. Ne seguiranno - per il momento - altre 76, corredate da quattro Mondiali consecutivi, tra il 2021 e il 2024.

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