FORMULA 1 F1, Verstappen vince in Olanda ed eguaglia Vettel L'olandese arriva a nove Gp vinti di fila, come il tedesco. Quinto Sainz, ritirato Leclerc

Max Verstappen vince il Gran premio d'Olanda ed eguaglia Sebastian Vettel come pilota con il maggior numero di successi consecutivi, nove. E non è finita qui, viene da dire, perché l'olandese della Red Bull ha mantenuto il controllo anche sotto alla pioggia battente di Zandvoort, che ha bagnato il circuito a intermittenza, dimostrando di poter fare il vuoto in qualsiasi condizione atmosferica. Dietro di lui, Fernando Alonso, che è risalito fino alla seconda posizione con talento ed esperienza, approfittando di un errore di Sergio Perez durante l'ultima precipitazione, che ha poi portato alla sospensione della gara, prima della ripartenza per gli otto giri conclusivi. Errore che al messicano è costato due piazze, perché non è rientrato in pista nella maniera corretta e ha ricevuto cinque secondi di penalità, scivolando al quarto posto, dietro all'Alpine di Pierre Gasly. Quinto è Carlos Sainz, che ha difeso la posizione dall'assalto di Lewis Hamilton tra mille difficoltà, mentre Charles Leclerc si è ritirato dopo aver danneggiato l'auto con un contatto in pista. Con questo successo, Verstappen sale a 339 punti in classifica, 138 in più di Perez. Terzo è Alonso, quarto Hamilton, quinto Sainz, con 102 punti, che scavalca Leclerc. Ora il Mondiale si sposta a Monza, per il Gran premio d'Italia, in programma domenica 3 settembre.

