F1: Verstappen vince in Qatar e si porta a -12 da Norris

30 nov 2025
Max Verstappen (@Formula1)
In Formula1, Max Verstappen tiene aperti i giochi per il mondiale fino all'ultima gara ad Abu Dhabi. Il pilota della Red Bull, grazie ad una strategia vincente, si impone in Qatar e chiude davanti ad Oscar Piastri. Terza posizione per un super Carlos Sainz con la Williams mentre il leader del mondiale, Lando Norris, è quarto approfittando dell'errore di Kimi Antonelli () al penultimo giro. Ora ci sono 3 piloti racchiusi in 16 punti, prima dell'ultimo atto: Norris comanda con 408 punti, seguono Verstappen a 396 (-12) e Piastri a 392 (-16).




