F1: Verstappen vince la sprint di Singapore davanti alle Ferrari

Dopo la vittoria di Sepang, Max Verstappen si prende anche la gara sprint di Singapore. Il pilota olandese, partito dalla pole, era stato superato al via da George Russell, ma il pilota inglese è andato a muro durante il secondo giro, e perde altri 5 punti in classifica da Andrea Kimi Antonelli 4° al traguardo, ora a +89. Weekend che rischia di diventare disastroso per il pilota inglese, costretto a partire dal fondo della griglia nella gara di domani dopo la rottura del motore in Malesia. Buona prestazione delle Ferrari, entrambe sul podio con Lewis Hamilton 2° e Charles Leclerc 3°. Il pilota monegasco negli ultimi giri è stato insidiato dalle McLaren, ma Oscar Piastri, nel tentativo di superare Lando Norris, ha toccato il compagno di squadra compromettendo la gara di entrambi, con l'inglese che ha tagliato il traguardo in 8ª posizione mentre l'australiano è stato costretto al ritiro. La gara è partita con mezz'ora di ritardo per via dell'acquazzone che si è abbattuto sul circuito, con i piloti messi molto in difficoltà dalle condizioni del tracciato e ben 8 monoposto non hanno visto la bandiera a scacchi.







