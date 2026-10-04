F1: Verstappen vince una gara pazza a Sepang. Antonelli 2° allunga nel mondiale

Prima la pioggia a ritardare la partenza, poi problemi di software alle auto, con le monoposto costrette a rientrare in pitlane. Ci è voluta un'ora e mezzo prima che il Gp del Bahrain (corso in Malesia per la guerra in Medio Oriente), prendesse il via. Ma a fare festa alla fine sono tutti e tre i piloti che hanno chiuso la gara sul podio. Max Verstappen si è preso con merito la vittoria della gara, davanti ad Andrea Kimi Antonelli, 2° all'arrivo, che guadagna 18 punti sul compagno di squadra George Russell, costretto al ritiro nel finale di gara, e si porta a +84 in classifica. Lewis Hamilton è 3°, davanti all'altra Ferrari di Charles Leclerc al termine di una gara che sembrava compromessa per l'errata scelta di gomme in partenza.

Verstappen, partito dalla pole, è stato superato al via da entrambe le Mercedes, mentre le Ferrari finiscono in fondo alla classifica per la scelta sbagliata di partire con gomme da asciutto con pista ancora troppo bagnata. Il colpo di scena che potrebbe decidere la stagione arriva però al giro 50. In regime di safety car, il motore di Russell si ammutolisce. Ringraziano sia Antonelli, che ipoteca il titolo mondiale, che le Ferrari. Negli ultimi giri entrambe le monoposto di Maranello superano Isaac Hadjar. con Lewis Hamilton che sale sul podio, davanti a Charles Leclerc, e le Ferrari che mettono una pezza a una gara cominciata malissimo







