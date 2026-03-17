FORMULA 1 Fabbri: "La vittoria di Kimi Antonelli è soddisfazione anche per San Marino" Il Segretario di Stato allo Sport sottolinea il rapporto tra il pilota della Mercedes e il Titano e non esclude un ritorno della formula 1 anche a Imola.

Il Segretario di Stato allo Sport Rossano Fabbri sottolinea il rapporto tra il pilota della Mercedes e il Titano e non esclude un ritorno della formula 1 anche a Imola:

"Senza dubbio è stato un momento veramente emozionante perché quando un ragazzo, anche di questa età, raggiunge questo tipo di successi è veramente una soddisfazione enorme. Kimi Antonelli è legato al territorio della Repubblica di San Marino, è ambasciatore italiano per San Marino nello sport e nel mondo, vive il nostro territorio, vive la nostra quotidianità quindi un pizzico di soddisfazione anche da parte nostra".

Restiamo legati alla stretta attualità, la cancellazione dei gran premi di Formula 1 nei paesi dell'area del Golfo possono riportare in auge, come dicevamo, un gran premio a Imola?

"Per quanto mi risulta Imola era il primo gran premio che sostanzialmente sarebbe ritornato in campo nel momento della misura in cui qualsiasi altro gran premio, nella stagione in corso, avesse avuto delle problematiche quindi indubbiamente dal mio punto di vista c'è la possibilità che questa cancellazione rimetta in pista Imola che però rimane oggi, al di là delle dichiarazioni che la Repubblica di San Marino, ha fatto rispetto a una sinergia con l'Italia per il mantenimento o comunque il ripristino di Imola che rappresenta davvero un circuito storico per l'intera Formula 1. Dal mio punto di vista c'è questa possibilità nei termini che ho detto, sarebbe comunque ad oggi, un gran premio che fa riferimento alla Repubblica italiana.

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