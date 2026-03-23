Fabrizio Ferrari concede il bis al Circuito San Marino, Corrado Costa trionfa nello Storico

La stagione dei rally sul Titano si apre nel segno di Fabrizio Ferrari. Il pilota trentino fa due su due e conquista per la seconda volta consecutiva il Circuito Scuderia San Marino che, quest'anno, ha festeggiato la 53^ edizione. Navigato da Jessica Michela Perli e al volante della Skoda Fabia Rally2 Evo, Ferrari ha dominato la gara conquistando tutte le quattro prove speciali in programma, corse nella storica località de “I Laghi”, tornata al Circuito dopo ben 12 anni. Oltre 27 i secondi di vantaggio su Davide Simoncini con il sammarinese della Citroen C3 che si è dovuto “accontentare” di una prestigiosa piazza d'onore. Per il co-pilota Umberto Bollini la soddisfazione del premio alla memoria di Silvio Stefanelli, riservato al miglior navigatore biancazzurro. Gradino più basso del podio per il riminese Angelo Montanari, terzo sempre su Skoda. Vince la classe Rally4, invece, Jader Vagnini all'esordio con la Lancia Ypsilon.

Se Ferrari ha confermato il successo dello scorso anno tra le moderne, nello Storico cambia il nome nell'albo d'oro con la vittoria di Corrado Costa, navigato dal figlio Andrea. L'equipaggio sammarinese – a bordo della Opel Corsa – ha chiuso davanti all'Opel Astra di Franco Ricciardi e l'Alfa Romeo 75 di Bruno Bentivogli. Un evento che – come ogni anno – ha regalato spettacolo, grazie alla parata delle Rally Stars, della presenza del pubblico in un luogo iconico come “I Laghi” e l'organizzazione impeccabile della Scuderia San Marino.







