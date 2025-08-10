Fabrizio Ferrari vince il 52° Circuito Rally

Lo spettacolo del Circuito Rally si chiude in serata con il successo di Fabrizio Ferrari. Il pilota italiano della Skoda Fabia ha dominato le tre manche della 52° edizione della gara organizzata dalla Scuderia San Marino. Per Ferrari, navigato per la prima volta in carriera da Jessica Michela Perli, anche la vittoria di classe R5. Al secondo posto, staccato di trenta secondi, un’altra vettura boema: quella di Gianluca Casadei, che torna sul podio anche nel 2025, questa volta navigato da Fabio Graffieti. Una bella sorpresa a completare il podio con la Peugeot 208 di Giacomo Marchioro, specialista nei kart, affiancato alla note dalla madre Silvia Dall’Olmo, che con questo risultato si è aggiudicata anche il trofeo alla memoria di Silvio Stefanelli.

Per Marchioro la vittoria nella categoria Under 25. Tutte manche combattute quelle che hanno contraddistinto la gara con numerose vetture che si sono giocate le altre posizioni sul podio: da segnalare David Albert Tanozzi e Luca Ambrogi, secondi nella PS2, e quarti nella classifica finale e terzi di classe R5; la Fiat 131 di Paolo Diana, navigato da Luca Cecchetti, è quinta, seguita al sesto posto da Lorenzo Grani e Samanta Grossi che hanno chiuso la prima manche in terza posizione e hanno trionfato nella classe A6 insieme alla Peugeot 106 16V.

Tra i sammarinesi Jader Vagnini è ottavo con la Renault Clio, conquistando la vittoria di classe R3, categoria dove sale sul podio, al secondo posto, Massimo Bizzocchi insieme a Elia Albani. Tra le auto storiche: vittoria per Michele Pellegrini navigato da Giovanna Francini con la Lancia Delta Integrale, secondo posto di Nemo Mazza e Domenico Mularoni, e al terzo posto chiudono il podio Enrico e Andrea Ercolani Volta che hanno guidato la BMW E21.







