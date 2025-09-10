GRAN PREMIO DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI 2025

Fabrizio Maffei: "Andrea Kimi Antonelli sarà un ottimo ambasciatore per lo sport sammarinese"

Nell'ambito del Convegno "Il futuro dello sport come volano di sviluppo per i territori" abbiamo incontrato il celebre giornalista Rai

Andrea Kimi Antonelli nuovo Ambasciatore dello Sport italiano nel mondo per San Marino. La notizia, arrivata direttamente dal Ministro italiano degli Affari Esteri, Tajani, rafforza il legame del Titano con l'eccellenza sportiva. Il giornalista Rai Fabrizio Maffei commenta la nomina e si prepara a vivere il weekend del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy