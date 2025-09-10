GRAN PREMIO DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI 2025
Fabrizio Maffei: "Andrea Kimi Antonelli sarà un ottimo ambasciatore per lo sport sammarinese"
Nell'ambito del Convegno "Il futuro dello sport come volano di sviluppo per i territori" abbiamo incontrato il celebre giornalista Rai
Andrea Kimi Antonelli nuovo Ambasciatore dello Sport italiano nel mondo per San Marino. La notizia, arrivata direttamente dal Ministro italiano degli Affari Esteri, Tajani, rafforza il legame del Titano con l'eccellenza sportiva. Il giornalista Rai Fabrizio Maffei commenta la nomina e si prepara a vivere il weekend del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini.
[Banner_Google_ADS]