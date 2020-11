CIVM Faggioli da record al 62^ Monte Erice Record e vittoria per Simone Faggioli all'edizione numero 62 del Monte Erice, gara valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna.

La scalata del Monte Erice è sempre stata una classica per il Campionato Italiano Velocità Montagna e, nonostante le difficoltà legate all'emergenza sanitaria, è giunta alla sua sessantaduesima edizione. A trionfare, in Sicilia, è stato Simone Faggioli con il prototipo Norma M20 FC Zytek. Il pilota fiorentino ha centrato il record in gara-1, affrontando i 5730 metri di salita in 2.49:68, nuovo primato della manifestazione. Tempo leggermente peggiore ma simile in gara-2, 2,49:74. Le due grandi prestazioni gli hanno permesso di consolidare la leadership del CIVM, giunto alla sua penultima tappa con il Monte Erice. Alle spalle di Faggioli – che si è anche aggiudicato il titolo di campione italiano per quanto riguarda il gruppo E2SC – l'Osella FA 30 Zytek di Christian Merli che è stato sempre alle spalle del numero uno, senza però riuscire mai a scalzarlo dalla prima posizione. Sul gradino del podio anche l'altra Osella di Luca Caruso.



Al 62^ Monte Erice – gara non aperta al pubblico per le vigenti norme anti Covid – sono stati assegnati ben 9 titoli tricolori per quanto riguarda i gruppi. Successi, oltre che per Faggioli, pure per lo stesso Merli, Lombardi, Iaquinta, Gramenzi, Peruggini, Migliuolo, Tagliente e Currenti. Campionato Italiano Velocità Montagna che ora si chiuderà con la Cronoscalata Luzzi-Sambucina, in programma dal 13 al 15 novembre. A Trapani si è svolta anche la quinta edizione della Monte Erice Storica, vinta dal palermitano Totò Riolo su Stenger BMW.

