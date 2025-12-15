MOTORI FAMS all'assemblea FIA raccoglie gli applausi per Guido Guerrini e Artur Prusak Confermato presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem.

A Taskent, capitale dell’Uzbekistan, le premiazioni dei campioni della FIA Federazione Internazionale dell’Automobile e l’Assemblea Generale FIA annuale, nel corso della quale è stato rieletto Presidente Mohammed Ben Sulayem. Anche la FAMS Federazione Auto Motoristica Sammarinese, rappresentata a Taskent dal presidente Paolo Valli e dal vicepresidente Christian Montanari, era presente ed è stata parte attiva all’importante appuntamento. Nell'occasione sono stati confermati gli ottimi rapporti anche il presidente Aci Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, neoeletto nel Consiglio Mondiale FIA per lo Sport, che hanno ricevuto il pieno e convinto sostegno di FAMS.

Altro momento di grande orgoglio per FAMS la premiazione, in questo contesto, di Guido Guerrini e Artur Prusak, campioni mondiali assoluti 2025 nella Bridgestone FIA Ecorally Cup per i colori della Repubblica di San Marino e licenziati FAMS, tra l’altro i primi a salire sul palco e a ricevere l’ambito e meritato premio. Grande emozione per i portacolori del Titano ricevere l’applauso di tutti i grandi campioni presenti, tra cui Lando Norris, iridato in Formula 1 e Sebastien Ogier, vincitore nel Mondiale Rally.

