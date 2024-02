FAMS Fams: dalla chiusura di un brillante 2023, ai grandi appuntamenti del 2024 Il Presidente della Fams Paolo Valli:”stiamo lavorando a delle varianti molto interessanti per Rally Legend 2024”

Serata di festa per la Fams per chiudere un brillante 2023 e aprire alla nuova stagione con tutta una serie di appuntamenti confermati. Si comincia il 20/21 aprile con il 31° San Marino Revival campionato italiano regolarità. Da definire la data del 23° Rally Bianco Azzurro. Attesissima la 52esima edizione del San Marino Rally, gara valida per il campionato italiano Rally Terra in programma dal 21 al 23 giugno. Gara dominata lo scorso anno da Nikolay Gryazin su Skoda, monologo del russo capace di vincere tutte e otto le prove in programma, chiudendo rapidamente la contesa per la vittoria.

Si prosegue con il 51° Circuito Rally valido per il campionato sammarinese che si correrà il primo weekend di agosto. A questo punto la pausa, si fa per dire, per definire tutti i dettagli per quello che ormai è diventato l'appuntamento più importante non solo per la Repubblica di San Marino. Rally Legend 2024, 22° edizione. 10/13 ottobre il rombo delle auto che hanno fatto la storia dei Rally. Il 2024 di grandi impegni per la Fams si chiuderà il 2/3 novembre con il quarto appuntamento Halloween Ronde anche questa gara valida per il campionato sammarinese. Ospite della serata il pilota riminese Gran Turismo Mattia Drudi, campione del GT World Challenge Europe Sprint Cup nel 2023 e recentemente diventato pilota ufficiale Aston Martin

Nel servizio l'intervista al Presidente Fams Paolo Valli

