Fams: nasce il Memorial Silvio Stefanelli

La Federazione Auto Motoristica sammarinese ha istituito il Trofeo Memorial Silvio Stefanelli, per ricordare il copilota sammarinese prematuramente scomparso lo scorso autunno. Silvio Stefanelli è stato il più grande navigatore che San Marino abbia mai avuto. In 30 anni di carriera ha partecipato ad oltre 200 gare a livello italiano ed internazionale affiancando piloti come Massimo Ercolani, Daniele Ceccoli, Paolo Valli, Giuliano Calzolari, Jader Vagnini, Loris Baldacci, Filippo Reggini, ed altri ancora.







Il Memorial Stefanelli sarà una sorta di campionato sammarinese per navigatori. A partire dal prossimo Circuito Rally, verrà premiato il miglior copilota sammarinese presente in ogni rally che si svolge sul Titano ed a fine anno il primo assoluto. Ancora da definire i criteri che designeranno il vincitore sia delle singole gare sia del Trofeo.

Un omaggio della Fams per "l'ottimo navigatore ma anche per un grande uomo, insignito della Medaglia d’Oro al Merito Sportivo del CONS".