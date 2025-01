CONS Fams: Paolo Valli confermato presidente, per la prima volta una donna nel Direttivo Linda, grande passione per i motori, è una insegnante.

Nella serata di giovedì 23 gennaio si è riunita la Federazione Auto Motoristica Sammarinese per l'Assemblea elettiva, che ha confermato per acclamazione alla presidenza Paolo Valli. Eletto anche il Consiglio Direttivo per il prossimo quadriennio composto da Michele Trevisan, Linda Angelini, Marco Vicini, Marco Cavalli, Christian Montanari e Floriano Broccoli.

Guido Novembrini ed Emanuela Bardusco sono stati eletti Sindaci Revisori per acclamazione.

Per la prima volta una donna entra nell'organismo della Federazione. Linda, insegnante del Titano, da sempre è una appassionata di motori e da tanti anni collabora con la Federazione nell'organizzazione degli eventi.

