ELEZIONI FEDERALI Fams, Paolo Valli: "Diamo continuità ad un mandato che ha ottenuto ottimi risultati. Soddisfatto per l'ingresso di Linda Angelini" Riunita la Federazione Auto Motoristica Sammarinese per l'Assemblea elettiva, che ha confermato per acclamazione alla presidenza Paolo Valli.

Eletto anche il Consiglio Direttivo per il prossimo quadriennio composto da Michele Trevisan, Linda Angelini, Marco Vicini, Marco Cavalli, Christian Montanari e Floriano Broccoli. Guido Novembrini ed Emanuela Bardusco sono stati eletti Sindaci Revisori per acclamazione. Per la prima volta una donna entra nell'organismo della Federazione. Linda, insegnante del Titano, da sempre è una appassionata di motori e da tanti anni collabora con la Federazione nell'organizzazione degli eventi.





Paolo Valli Presidente Fams :"Abbiamo dato continuità a un mandato che aveva avuto degli ottimi risultati, aveva avuto successo e quindi tutti gli associati, tutti i tesserati hanno ritenuto di dare questa continuità. Non l'abbiamo scelta noi, ma coloro che hanno votato il Consiglio Direttivo e il Presidente. È un direttivo che si tinge anche di rosa? Siamo ben contenti di questo. Linda Angelini è da tempo nell'ambito della Federazione, collabora con la parte della Segreteria e quindi è una bella novità. Abbiamo un 2025 ricco di appuntamenti, di impegni e di novità. Le manifestazioni sono tutte manifestazioni consolidate, quelle che verranno organizzate sia dalla FAMS direttamente che dalle affiliate e ci sono poi programma a tutta una serie di attività che sono collaterali, quali corsi di perfezionamento, corsi di avviamento per esempio per navigatori rally eccetera, tutta una serie di cose che la FAMS metterà in campo. Speriamo di riuscire a essere ulteriormente innovativi questi quattro anni. Ci sono degli obiettivi che devono essere perseguiti nel medio-lungo termine, ne ho fatto accenno ieri sera, però ci sono anche cose che possono emergere in forma estemporanea durante il percorso e non faremo mancare quelle che possono essere delle novità interessanti per la federazione"

