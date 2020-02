FAMS: tra bilancio e premiazioni, confermando Ken Block Assemblea annuale della Federazione, occasione anche per consegnare i riconoscimenti a piloti e navigatori. Confermata la presenza del pilota americano al Rally Legend 2020.

Appuntamento con l'assemblea federale per la FAMS, che si è riunita anche per premiare piloti e navigatori per i risultati ottenuti. Un'occasione per tracciare un bilancio del 2019 sull'attività della Federazione Automotoristica Sammarinese. Un momento per definire anche gli impegni della nuova stagione. Il presidente della FAMS ha parlato dell'anno appena concluso. Grande partecipazione da parte dei tesserati chiamati anche ad approvare il bilancio nel corso di una serata anche conviviale nella quale sono stati assegnati i riconoscimenti ai piloti ed ai navigatori per i risultati ottenuti nel corso della stagione da poco conclusa. L'opportunità anche per parlare del 2020 e degli impegni in calendario. Tra gli appuntamenti, anche il Rally Legend. Per l'edizione 2020 attesi come al solito grandi nomi, il primo dei quali sarà Ken Block.

Sentiamo il presidente della Fams, Paolo Valli

