Fausto Gresini, il figlio Lorenzo: "Siamo ufficialmente di nuovo in gara, babbo è sveglio"

Buone notizie arrivano sullo stato di salute di Fausto Gresini, ricoverato a Bologna dallo scorso 30 dicembre. E' il figlio Lorenzo a scriverlo sui social: "Da oggi siamo ufficialmente di nuovo in gara, babbo è sveglio!! Gli esami sono stabili come anche l'ossigenazione, i reni stanno recuperando, continua ad essere sotto antibiotico e non ha febbre, i polmoni non sono messi bene, ma danno qualche segnale positivo. Ovviamente permane una situazione di gravità e fragilità".