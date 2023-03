Federazione motociclistica: John Bianchi il nuovo vice presidente Per motivi personali Lazzaro Giardi si è dovuto dimettere dalla carica e da membro del consiglio

Federazione motociclistica: John Bianchi il nuovo vice presidente.

Il consiglio direttivo della federazione sammarinese motociclistica comunica, con una nota, di aver accolto le dimissioni per motivi personali di Lazzaro Giardi dalla carica di vice presidente e membro del consiglio della Federazione. In sua sostituzione, è stato votato all'unanimità' come vice presidente il consigliere John Bianchi ed è entrato a far parte del consiglio direttivo Claudio Cenci. I membri del consiglio direttivo e la Federazione tutta ringraziano sentitamente Lazzaro Giardi per l'impegno e l'instancabile operato.

