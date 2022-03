A Maggiora, in provincia di Novara, si è svolta la prima prova del campionato italiano motocross, dove nella classe MX2 Andrea Zanotti si è classificato 7° nella prima manche e 12° nella seconda, ottenendo un 8° posto nella classifica assoluta di giornata. Prima prova anche per il campionato italiano major enduro, in cui Cristian Monaldi in gara nella classe Veteran 4T ha ottenuto un ottimo secondo posto.