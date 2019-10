Fernando Alonso alla Dakar 2020, primo pilota campione del mondo in F1 a partecipare

La notizia è di quelle clamorose: Fernando Alonso parteciperà alla prossima Dakar che per la prima volta si correrà esclusivamente in Arabia Saudita. Il 38enne pilota spagnolo, già vincitore nella sua carriera di due titoli mondiali in F1, correrà con il team Toyota Gazoo Racing a bordo di una Hilux, la stessa vettura sulla quale Al-Attiyah - suo compagno di squadra - ha trionfato nell'ultima Dakar sudamericana. Alonso sarà navigato dall'esperto Marc Coma nelle 12 tappe e nei 9000km di gara che scatterà il prossimo 5 gennaio a Jeddah.

Nel servizio le parole di Fernando Alonso.