Fernando Alonso: "Che emozione tornare in Renault"

In settimana è arrivata l'ufficialità del ritorno di Fernando Alonso in Fomula 1 con la Renault dal 2021. Il pilota di Oviedo torna a correre per il team con il quale ha vinto due Mondiali nel 2005 e nel 2006. “E' emozionante tornare, speriamo di essere veloci fin da subito” - queste le prime parole di Alonso.