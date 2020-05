FORMULA 1 Ferrari: a fine stagione l'addio di Sebastian Vettel Per il pilota tedesco sarà l'ultimo anno con la rossa

Ferrari: a fine stagione l'addio di Sebastian Vettel.

A fine stagione Sebastian Vettel lascerà la Ferrari. Ad annunciarlo è stata la casa di Maranello che ha ufficializzato la decisione non prolungare il rapporto di collaborazione tecnico-sportiva oltre la sua naturale scadenza. Subito dopo l'annuncio il pilota tedesco ha voluto ringraziare tutti ed ha aggiunto: "Ora mi prenderò il tempo necessario per riflettere su cosa sia essenziale per il mio futuro". Il Team principal della Ferrari Mattia Binotto ha parlato di decisione difficile da compiere, ma era la miglior soluzione per entrambe le parti.



