Ferrari, Carlos Sainz Jr: "Sarà una Formula 1 completamente diversa"

“Di certo la Formula 1 sta vivendo uno dei cambiamenti più significativi della sua storia, sarà una Formula 1 completamente diversa. Le regole sono molto diverse rispetto agli anni precedenti. Le vetture sono progettate per rendere la competizione il più equilibrata possibile ed è stato stabilito un tetto di budget. Le monoposto sono progettate per migliorare i sorpassi. Vediamo se tutto si unisce e possiamo vedere una Formula 1 più divertente e competitiva che mai. Mentre Red Bull e Mercedes erano concentrati sullo sviluppo dell'auto del 2021 nella lotta per il campionato del mondo, la Ferrari ha avuto un anno 2021 in cui siamo stati in grado di concentrarci interamente sullo sviluppo dell'auto di quest'anno. Speriamo che questo ci dia l'opportunità di colmare il divario con Mercedes e Red Bull. Sia io che Leclerc abbiamo corso tutto l'anno alla pari. Abbiamo fatto una bella battaglia per la quinta posizione nel mondiale e abbiamo aiutato la squadra a finire terza nella classifica generale. Penso che siamo buoni compagni di squadra, ci rispettiamo e ci spingiamo a vicenda. Penso che entrambi possiamo portare la Ferrari al top".

