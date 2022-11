Ferrari e Binotto a un passo dalla separazione

La separazione tra la Ferrari e Mattia Binotto sembra essere ormai prossima. Il team principal della Rossa è avviato verso le dimissioni e la risoluzione del contratto potrebbe arrivare già in serata. Per la sua sostituzione il nome più caldo è quello di Frederic Vasseur, reduce dall'esperienza all'Alfa Romeo. La notizia di un ormai imminente addio di Binotto era stata lanciata già una decina di giorni fa dalla Gazzetta dello Sport, allora però la Ferrari smentì ufficialmente con un tweet, definendola "speculazioni totalmente prive di fondamento".