Ferrari: Fred Vasseur Team Principal e General Manager.

Fred Vasseur entrerà a far parte della Scuderia Ferrari il 9 gennaio come Team Principal e General Manager. Lo annuncia la casa di Maranello. Vasseur ha un'esperienza di oltre 25 anni di successi nelle corse automobilistiche, a partire dalle formule junior e in Formula 1. Durante questo periodo, è stato riconosciuto anche il suo successo nel promuovere piloti di talento, conquistando la serie GP2 sia nel 2005 (Nico Rosberg) che nel 2006 (Lewis Hamilton). Vasseur ha ricoperto la carica di ceo e team principal della Sauber Motorsport (Alfa Romeo F1 Team), che ha assunto dal 2017. Nel 2016, è stato Team Principal della Renault F1 Team.

