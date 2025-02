Ferrari: primo giorno di test a Maranello in una marea rossa

Giornata di grande entusiasmo in rosso a Fiorano per l'esordio ufficiale della nuova monoposto Ferrari di Formula 1, la SF-25. "La voglia di vincere con la rossa sarebbe una cosa grandiosa e spero questo sia l'anno giusto". Lo dice Charles Leclerc ai microfoni di SkySport al termine della prima giocata di prove. "Abbiamo lavorato bene. Ma tutta la squadra ha lavorato da matti per arrivare preparati ai test in Bahrain", ha aggiunto il monegasco. Leclerc è tornato sul rapporto con il neo compagno di squadra Lewis Hamilton: "Quelli in rosso sono sempre i più belli. I più forti? Quello dobbiamo dimostrarlo. Lewis lo ha già dimostrato. Ambizioni? Sarei deluso se non ci saranno i titoli", conclude.

"La macchina va bene. E' ancora presto e non posso dire troppo ma oggi non abbiamo avuto problemi. E' la mia prima Ferrari ed è difficile crederlo. Sto vivendo intensamente ogni attimo". Lewis Hamilton ai microfoni di SkySport non nasconde la soddisfazione al termine del primo giorno di prove con la Ferrari sulla pista di Fiorano. "La differenza con la Mercedes? E' molto diversa da quando indossi la tuta e metti il casco", spiega il britannico. Il pluricampione del mondo sta lavorando al fianco di Charles Leclerc: "Mi piace tantissimo lavorare con Charles. Anche prima parlavamo tantissimo dentro e fuori la pista: musica, moda. Ma qui l'ambiente lavorativo è fantastico", conclude.