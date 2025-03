FORMULA 1 Ferrari verso Melbourne: la "prima" di Hamilton in Rosso, la carica di Leclerc Manca poco più di una settimana alla prima gara del Mondiale F1 a Melbourne. Grande attesa in casa Ferrari per l'esordio di Lewis Hamilton mentre Charles Leclerc cerca la definitiva consacrazione.

40 anni e non sentirli. Lewis Hamilton è pronto a vivere una seconda giovinezza, e a farlo con l'iconica tuta rossa Ferrari. A Melbourne - domenica 16 marzo - gli occhi saranno tutti puntati sul britannico. L'associazione con Michael Schumacher è d'obbligo, Sir Lewis proverà a superare il Kaiser conquistando l'ottavo titolo mondiale proprio con la Scuderia di Maranello. In Australia, Hamilton fece il suo esordio in Formula1 nel lontano 2007. Da lì in poi 105 vittorie, più di chiunque altro. "È stato un inverno lungo, ma allo stesso tempo breve. Sono contento di essere andato forte nei test" - ha detto Hamilton - "Non riesco a credere che la gara sia già la prossima settimana, mi sento emozionato. Ci siamo preparati nel miglior modo possibile, considerando il poco tempo a disposizione. Ci sono ancora cose da imparare, ma sono semplicemente entusiasta di iniziare. La prossima settimana, quando arriverò a Melbourne, inizierò un Gran Premio vestito di rosso, wow. Sarà incredibile, non ho davvero le parole per spiegare quanto sia emozionato”.

Hamilton ha catalizzato l'attenzione su di sé, ma la Ferrari 2025 è un top team con la conferma di Charles Leclerc. Il monegasco, terzo lo scorso anno, è a caccia della definitiva consacrazione. "Sono super motivato" - afferma Leclerc - "Ovviamente c'è stato tantissimo lavoro dietro le quinte e vogliamo provare a vincere il Campionato Costruttori. Vedremo dove saremo una volta terminata la nostra prima gara e lavoreremo da lì. Ma c'è molta motivazione, vogliamo sicuramente riportare la Ferrari in vetta".

