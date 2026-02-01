Festa grande per la Scuderia San Marino: premiati i protagonisti del 2025

Una serata di festa, orgoglio e prospettive future per la Scuderia San Marino, che ha riunito tesserati, piloti e addetti ai lavori per celebrare una stagione ricca di successi e guardare con entusiasmo al 2026. Con oltre 170 ospiti presenti, il Direttivo ha premiato i protagonisti di un’annata che ha visto la Scuderia distinguersi in numerose discipline: dalla velocità al rally, passando per kart, fuoristrada, slalom ed eSport. Una serata che ha sottolineato non solo i risultati sportivi di alto livello, ottenuti sia in ambito nazionale che internazionale, ma anche il grande lavoro di squadra che coinvolge piloti, navigatori, tecnici, ufficiali di gara e collaboratori.

Riconoscimenti speciali sono stati riservati alle istituzioni motoristiche della Repubblica – come il presidente della FAMS Paolo Valli - ai giovani talenti e ai protagonisti del rally storico, settore che continua a regalare grandi soddisfazioni ai colori biancazzurri. La Scuderia San Marino conferma così il proprio ruolo di eccellenza nel motorsport, pronta a ripartire con ambizione e determinazione anche in questa nuova stagione, come testimoniato dal presidente Roberto Selva.

"La presenza così importante di questa serata, di tutti i nostri soci e amici" - ammette Selva - "è un po' lo specchio di quello che la Scuderia sta facendo. Siamo molto orgogliosi di questa presenza perché, oltre alle gare, abbiamo anche queste serate che ci gratificano tanto del lavoro che sta facendo il direttivo. La Scuderia San Marino nel 2025 è stata presente sulle piste dei kart, sui circuiti maggiori d'Europa, sulla terra e sull'asfalto con i nostri rallisti e navigatori, è stata presente anche in fuoristrada, quindi diciamo che la Scuderia dove c'erano le quattro ruote c'è sempre stata. Il 2026 inizierà con il Circuito, che inverte la solita data di apertura con il Bianco Azzurro, che verrà posticipato. A fine anno il Ronde Halloween verrà sempre tenuta come gara di chiusura".







