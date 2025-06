FIA European Truck Racing: in Slovacchia il terzo round

Gara 1 sotto il sole e Gara 2 sotto la pioggia ad impreziosire ancora di più le spettacolari gare di questi colossi della strada. Slovacchia Rancing terza tappa del Campionato Europeo di Truck. A dominare entrambe le prove l'ungherese Norbert Kiss, che ha dimostrato soprattutto in Gara 2 con le condizioni meteo totalmente cambiate di avere una marcia in più soprattutto con la pista bagnata. Il pluricampione europeo allunga in classifica con 155 punti, secondo il tedesco Hahn e terzo in generale l'altro rappresentante della Germania Steffi Halm. Siamo solo ad inizio stagione, già disputate tre prove, quella di Misano, la seconda in Germania e appunto questa in Slovacchia. Il Campionato Europeo prevede altri 5 Gran Premi Truck Rancing al Nurburgring, a Most, Zolder, Le Mans per concludersi a Jarama in Spagna il 4-5 ottobre Nella categoria Chrome davanti a tutti Bradley Smith, secondo Mark Taylor a seguire sul gradino più basso del podio Clemens Hecker.