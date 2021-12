Fia: onorificenza al progettista sammarinese Giuseppe Muscioni

La FAMS ha partecipato all’assembla annuale della FIA, che ha visto la nomina di Mohammed ben Sulayem a nuovo Presidente. Per San Marino c'erano il Presidente Paolo Valli ed il Vice Presidente Christian Montanari. Mohammed ben Sulayem, già Presidente della Federazione Motorsport degli Emirati Arabi Uniti, è da anni uno tra gli esponenti di spicco del motorsport mondiale. La FAMS è legata da un rapporto di collaborazione ed amicizia con la Federazione degli Emirati Arabi.

Jean Todt è da oggi il Presidente Onorario FIA e la FAMS lo ha ringraziato per il contributo dato alla FIA nei suoi 12 anni di presidenza e per essere stato a fianco della Federazione Sammarinese come amico ed ambasciatore di San Marino. Tra le onorificenze, il progettista sammarinese Giuseppe Muscioni, è stato nominato “membro d’onore della FIA” per la sua militanza nella commissione circuiti dal 1980 al 2021. Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell’Automobile Club d’Italia, è stato nominato Vicepresidente Onorario del World Motor Sport Council.

