Ford e Lancia protagoniste a Rallylegend: sul Titano ecco Sesks e Gryazin

A poco più di un mese dal via, Rallylegend annuncia due presenze ufficiali di grande prestigio, che confermano ancora una volta la capacità dell’evento sammarinese di unire il presente e la storia del rally mondiale. Sulle strade del Titano arriverà infatti il team ufficiale M-Sport Ford WRT, con il pilota lettone Martiņš Sesks al volante della Puma Rally1. Vettura ed equipaggio raggiungeranno San Marino direttamente dalla tappa italiana del WRC in Sardegna, in programma nella settimana precedente Rallylegend. Sesks sarà protagonista per tutta la manifestazione: da giovedì a sabato prenderà parte alla categoria Legend Stars, mentre domenica sarà impegnato nel Memorial Bettega, dove affronterà altri tre piloti di spicco i cui nomi saranno annunciati prossimamente. A breve, inoltre, verrà ufficializzato un secondo team WRC presente sul Titano.

Grande spazio anche per il ritorno ufficiale di Lancia Corse HF, che sarà presente con due Ypsilon Rally2 HF Integrale. La prima sarà affidata a Nikolay Gryazin, pilota russo con licenza bulgara scelto da Lancia per il ritorno ufficiale nel Mondiale Rally in WRC2. La seconda Ypsilon sarà invece guidata da Rachele Somaschini. La presenza di Lancia assume un valore particolare nel contesto di Rallylegend, manifestazione profondamente legata alla storia del marchio. Dalla Fulvia HF alla Stratos, dalla 037 alla Delta S4 e alla Delta Integrale, Lancia ha scritto pagine indelebili del rally mondiale e oggi, con la Ypsilon Rally2 HF Integrale, prosegue il proprio percorso di ritorno ufficiale alle competizioni.

A completare il quadro ci sarà poi una grande celebrazione del Gruppo B, a quarant'anni dalla conclusione della storia della categoria. Sono già oltre venti le vetture previste tra quelle in gara e quelle esposte al Rallylegend Village. E non mancheranno autentiche leggende del rally: Stig Blomqvist sarà al volante dell'Audi Quattro, Juha Kankkunen della Peugeot 205 Turbo 16, mentre Miki Biasion e Markku Alén torneranno al volante della Lancia Delta S4.









