Formula 1: a Sepang pole di Verstappen davanti a Hamilton

Max Verstappen si prende la pole position del Gp del Bahrain (che si corre in Malesia per i noti fatti di guerra in medio oriente). La Red Bull del pilota olandese partirà davanti a tutti nella gara di domani, grazie a un giro in 1'35"130. Affianco a lui scatterà la Ferrari di Lewis Hamilton, a quasi tre decimi di distacco. Il terzo tempo nelle qualifiche è stato realizzato dell'altra Red Bull di Isaac Hadjar, ancora in grande spolvero dopo aver centrato il podio la scorsa settimana. Ma il pilota franco-algerino, a causa della sostituzione dell'ICE nella sua monoposto, dovrà scontare una penalità di 5 posizioni in griglia. In seconda fila scatteranno dunque Andrea Kimi Antonelli, autore di un solo giro lanciato in Q3, e la Ferrari di Charles Leclerc. Più in difficoltà l'altra Mercedes di George Russell, che non va oltre il 7° posto e partirà dietro alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.







