TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:18 Cevoli alla vigilia dell’Albania: "Dobbiamo essere più arrabbiati di loro" 17:41 Giochi del Titano, revocata la misura cautelare a Salvatore Caronia 17:40 U21, ultime prove a Cipro: ripartenze rapide e pressione alta per cercare il goal 16:43 Il CONS dovrà autorizzare la denominazione "San Marino" per le società sportive: emanato il decreto 14:15 Spagna, Sánchez convoca elezioni anticipate: si vota il 29 novembre 13:21 Rimini, insulti alla moglie israeliana di Cody Demps da parte di due tifosi riminesi 12:00 Istat certifica: la pressione fiscale è aumentata
  1. Home
  2. News sport
  3. Motori

Formula 1: a Sepang pole di Verstappen davanti a Hamilton

Antonelli parte 3° davanti a Leclerc. Russell solo 7°. Penalizzato Hadjar

di Gabriele Mento
3 ott 2026
Formula 1: a Sepang pole di Verstappen davanti a Hamilton

Max Verstappen si prende la pole position del Gp del Bahrain (che si corre in Malesia per i noti fatti di guerra in medio oriente). La Red Bull del pilota olandese partirà davanti a tutti nella gara di domani, grazie a un giro in 1'35"130. Affianco a lui scatterà la Ferrari di Lewis Hamilton, a quasi tre decimi di distacco. Il terzo tempo nelle qualifiche è stato realizzato dell'altra Red Bull di Isaac Hadjar, ancora in grande spolvero dopo aver centrato il podio la scorsa settimana. Ma il pilota franco-algerino, a causa della sostituzione dell'ICE nella sua monoposto, dovrà scontare una penalità di 5 posizioni in griglia. In seconda fila scatteranno dunque Andrea Kimi Antonelli, autore di un solo giro lanciato in Q3, e la Ferrari di Charles Leclerc. Più in difficoltà l'altra Mercedes di George Russell, che non va oltre il 7° posto e partirà dietro alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Motori