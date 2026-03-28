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Formula 1, Antonelli in pole nel GP del Giappone

28 mar 2026
Kimi Antonelli, foto facebook
Kimi Antonelli, foto facebook

Kimi Antonelli partirà dalla pole position anche nel Gran Premio del Giappone, terza prova del Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Suzuka, il pilota della Mercedes, residente a San Marino, è stato il più veloce in qualifica, precedendo il compagno di squadra George Russell. In prima fila, dunque, scatteranno le due Mercedes. Dalla seconda e terza fila partiranno invece le Ferrari: Charles Leclerc ha chiuso con il quarto tempo, mentre Lewis Hamilton partirà sestoTerza posizione per Oscar Piastri su McLaren.





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