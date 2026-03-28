Formula 1, Antonelli in pole nel GP del Giappone

Formula 1, Antonelli in pole nel GP del Giappone.

Kimi Antonelli partirà dalla pole position anche nel Gran Premio del Giappone, terza prova del Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Suzuka, il pilota della Mercedes, residente a San Marino, è stato il più veloce in qualifica, precedendo il compagno di squadra George Russell. In prima fila, dunque, scatteranno le due Mercedes. Dalla seconda e terza fila partiranno invece le Ferrari: Charles Leclerc ha chiuso con il quarto tempo, mentre Lewis Hamilton partirà sesto. Terza posizione per Oscar Piastri su McLaren.

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