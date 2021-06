Formula 1: cambia il calendario, torna la Turchia

Torna il GP di Turchia nel calendario della formula 1. La gara di Istanbul non andrà però a sostituire il GP del Canada, che dopo la cancellazione è stato rimpiazzato da un doppio appuntamento in Austria, infatti il GP della Turchia prenderà il posto del GP di Singapore. Oggi intanto le libere del GP di Stiria. A Spielberg Max Verstappen è il migliore. L’olandese della Red Bull con il tempo di 1’05”412 ha preceduto di poco più di tre decimi la McLaren di Daniel Ricciardo e l’Alpine di Esteban Ocon. Quarto tempo per la Mercedes di Lewis Hamilton, che avrebbe fatto registrare il milgior tempo di giornata, ma è stato cancellato per violazione dei limiti di pista in curva 10. La prima Ferrari è quella di Sainz, undicesima. Charles Leclerc, tredicesimo.

