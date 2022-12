FORMULA 1 Formula 1: è morto Patrick Tambay, aveva vinto il gran premio di San Marino nel 1983

E' morto a 73 anni ,dopo una lunga malattia, il pilota francese Patrick Tambay che soffriva del morbo di Parkinson. In Formula 1 ha corso 114 Gran Premi con team prestigiosi come McLaren, Ferrari e Renault. Con la scuderia del cavallino ha centrato 2 vittorie, in Germania nel 1982 e ad Imola nel Gran Premio di San Marino del 1983.

