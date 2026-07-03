F1 Formula 1, Hamilton conquista la pole della Sprint a Silverstone Il britannico precede di appena 11 millesimi Andrea Kimi Antonelli. Leclerc quarto, Verstappen completa la seconda fila.

Formula 1, Hamilton conquista la pole della Sprint a Silverstone.

È di Lewis Hamilton la pole position per la Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Il pilota Ferrari ha fermato il cronometro sull'1'28"376, precedendo di appena 11 millesimi Andrea Kimi Antonelli su Mercedes. In seconda fila scatteranno Max Verstappen con la Red Bull e Charles Leclerc con l'altra Ferrari. Terza fila per George Russell e Lando Norris. Al termine delle qualifiche Hamilton ha esaltato il lavoro della squadra e gli aggiornamenti portati dalla Ferrari, mentre Antonelli ha riconosciuto i progressi della Rossa, sottolineando però la fiducia della Mercedes in vista della Sprint e della qualifica del Gran Premio.

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