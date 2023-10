MOTORI Formula 1, Max Verstappen fa tris mondiale

Formula 1, Max Verstappen fa tris mondiale.

Nel GP del Qatar è bastato un terzo posto nella sprint race a Max Verstappen per conquistare il terzo mondiale di fila della sua carriera. Al pilota olandese sarebbe bastato un sesto posto, ma non ha dovuto nemmeno attendere la bandiera a scacchi a causa dell'incidente a Sergio Perez, unico sulla carta ancora a poter insidiare il titolo, a otto giri dalla fine. Verstappen ha comunque concluso secondo e festeggiato in anticipo il mondiale. Con questo successo il pilota della Red Bull eguaglia Senna, Lauda e Stewart.

