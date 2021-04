Formula 1: Mercedes protagoniste a Imola

La prima giornata di prove libere a Imola per il GP del Made in Italy dell'Emilia Romagna è sotto il segno delle Mercedes. In entrambe le sessioni Valtteri Bottas e Lewis Hamilton hanno messo tutti dietro. Seguono le Honda, Max Verstappen nella FP1 e Pierre Gasly nella FP2. La Ferrari è vicina. Nel pomeriggio Carlos Sainz si è fermato a meno di 3 decimi da Bottas in quarta posizione. Charles Leclerc è invece quinto a 8 decimi dal finlandese, ma a 3 minuti dalla fine delle prove è finito contro il muro alla Rivazza.