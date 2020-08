GRAN PREMIO D'ITALIA Formula 1: Monza chiusa al pubblico ma "aperta" a 250 medici e infermieri E' stato presentato a Milano il Gran Premio di Formula1 a Monza. Per la prima volta, si correrà a porte chiuse nel “Tempio della Velocità”. La gara è in programma domenica 6 settembre alle ore 15.10.

Sarà – a suo modo – un evento storico e, si spera, irripetibile. Per la prima volta nella storia, il Gran Premio d'Italia verrà disputato a porte chiuse. Monza non si colorerà di “Rosso Ferrari”, non ci sarà la classica invasione di pista al termine della gara. Niente, per quest'anno. Ma almeno si corre per il primo GP di 3 in programma nel Bel Paese per la Formula 1 (gli altri sono Mugello e Imola). E' la 91ª edizione, presentata oggi in Piazza Città di Lombardia a Milano, alla presenza del presidente dell'ACI Angelo Sticchi Damiani e del numero uno del CONI Giovanni Malagò.

Domenica 6 settembre - alle 15.10 - la gara alla quale potranno assistere 250 persone tra medici e infermieri per rendere omaggio agli eroi della pandemia. Assieme a loro le sagome dei tifosi che potranno sedersi, virtualmente, sulle tribune del “Tempio della Velocità” grazie all'iniziativa benefica “Face for Fan”.

Nel servizio le interviste a Angelo Sticchi Damiani, presidente ACI, e Giovanni Malagò, presidente Coni

